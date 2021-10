Dopo 12 anni finisce in carcere per un bicchiere di troppo bevuto nel 2009. Non aveva pagato l’avvocato

Giussano

Risultavano da espiare 6 mesi di reclusione, oltre a 3mila euro di ammenda perché non era mai stata avanzata alcuna richiesta di sospensione della pena in quanto l’uomo non aveva pagato l’avvocato

Alle tre di sabato 16 settembre, i carabinieri della Stazione di Giussano, durante un ordinario controllo all’interno di un pub, hanno trovato uno degli avventori quale destinatario di un provvedimento di esecuzione pena.

Dopo 12 anni finisce in carcere per un bicchiere di troppo bevuto nel 2009

Il cliente, un 54enne del posto, esterrefatto per quanto asserito dai militari, non riusciva a credere a quello che stava sentendo. Infatti, l’unica volta che avuto a che fare con la giustizia era stato nel 2009 allorquando, nel transitare per Carate Brianza, era stato trovato positivo all’alcol test.

Non aveva pagato l’avvocato

L’altra sera l’uomo non è riuscito a capacitarsi di quanto stava accendendo fin quando non è stato condotto in caserma e gli è stato notificato il provvedimento di esecuzione pena: risultavano da espiare 6 mesi di reclusione, oltre a € 3.000 di ammenda giacché non era mai stata avanzata alcuna richiesta di sospensione della pena in quanto l’uomo non aveva pagato l’avvocato che lo aveva assistito.

Per l’uomo non c’è stato null’altro da fare che rassegnarsi, seguire i militari ed essere condotto presso la casa circondariale di Monza.