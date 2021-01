Dopo 42 anni di servizio va in pensione il dottor Rocca

Dopo quarantadue anni di servizio, il dottor Adelio Rocca, 68 anni, lascia definitivamente l’ambulatorio di via dei Tigli a Desio.

In pensione dopo 42 anni di servizio

La carriera di Rocca nell’ambito sanitario è iniziata nel 1978. Oltre alla laurea in Medicina, il dottor Rocca vanta una specializzazione in Reumatologia e vari riconoscimenti nel campo dell’omeopatia: “In questi due ambiti continuerò a svolgere l’attività di medico privato. Questo lavoro è la mia vita e per me sarebbe impossibile fermarmi del tutto”.

Il caloroso saluto dei pazienti

I pazienti hanno riservato un caloroso saluto al dottore: “Tutti mi hanno ringraziato, qualcuno si è commosso, altri mi hanno detto ‘siamo contenti per lei ma ci dispiace per noi perché chissà se troveremo un altro medico così’. Vuol dire che ho svolto un buon lavoro e questo per me è il traguardo più bello”. Trovarsi a stretto contatto con gli assistiti è ciò che gli mancherà di più .

Un 2020 molto faticoso tra Covid e vaccini

Ha raggiunto il traguardo della pensione dopo un 2020 particolarmente faticoso, tra l’emergenza Covid-19 e le somministrazioni dei vaccini. Un ringraziamento particolare lo vuole rivolgere alla moglie, che stata al suo fianco e ha coinvolto “come segretaria, perché non riuscivo più a tener conto delle numerose richieste che ricevevo ogni giorno”. L’INTERVISTA COMPLETA SUL GIORNALE DI DESIO IN EDICOLA

