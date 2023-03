Dopo 9 anni arriva il ticket del pronto soccorso

Un ticket da pagare per un accesso al pronto soccorso arrivato dopo 9 anni. La lettera inviata da Regione Lombardia Asst Monza è stata recapitata in questi giorni a Romeo Pianta di Macherio, che ha voluto vederci chiaro anche per il fatto che la missiva pare sia arrivata anche a molti altri utenti nella zona.

Il ticket del pronto soccorso

"L’ha ricevuta anche una mia vicina di casa - spiega Pianta, conosciuto a Biassono per l’impegno nell’associazione Fiera di San Martino - Nella lettera si fa riferimento a un mio accesso in pronto soccorso avvenuto il 27 febbraio 2014 in codice bianco, con l’indicazione di pagare la cifra di 29,65 euro (ticket di pronto soccorso 25 euro più spese postali 4,65 euro). In quel periodo avevo problemi di salute e ricordo di essermi recato in pronto soccorso. Visto che sono passati 9 anni avrebbero almeno potuto indicare il motivo dell’accesso, così sarebbe stato più chiaro. Poi, parlando con alcuni amici e conoscenti di Biassono, ho scoperto che la stessa lettera è arrivata anche a loro e allora la cosa mi ha un po’ insospettito. Mi chiedo, perché una richiesta del genere arrivi dopo 9 anni?".

La lettera della Regione per il ticket del pronto soccorso

Nella lettera sono indicate tutte le modalità di pagamento e un numero di telefono al quale poter chiedere informazioni: "Ho chiamato ma non mi hanno saputo dare una risposta - spiega Pianta - La mia intenzione non è quella di non pagare, non ho debiti con nessuno. E quando ho avuto problemi di salute ho speso un sacco di soldi per curarmi, figuriamoci se ho problemi a pagare 29 euro. Quello che non ritengo corretto è che arrivi un foglio di carta fatto in questo modo, dove non è nemmeno indicata la prestazione. Uno come fa a ricordare un episodio di 9 anni fa? E poi l’ospedale ci mette così tanto a notificare un mancato pagamento? E ancora, come mai questa lettera sta arrivando in questi giorni a così tanta gente? Sono almeno sei le persone che ho saputo che l’hanno ricevuta. Forse perché dopo dieci anni il pagamento cade in prescrizione. A mio parere è giusto fare chiarezza perché sembra un’azione per fare cassa. E soprattutto mi sembra strano che io non abbia pagato all’epoca. Il ticket per accedere al pronto soccorso in che anno è stato introdotto? Magari la gente non era informata".

La replica della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori

"Il recupero crediti delle prestazioni non pagate, ovviamente non esenti, è un’attività propria dell’Azienda - fa sapere la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori - Nel caso specifico si tratta di prestazioni di Pronto soccorso in codice bianco (ovvero prestazione non urgente) dove il cittadino è tenuto al pagamento di 25 euro qualora non sia in possesso di un'esenzione che lo esoneri dal pagamento anche delle prestazioni ambulatoriali. All’atto della dimissione da Pronto soccorso, in codice bianco, il medico di Pronto soccorso rilascia al cittadino un modulo che attesta la richiesta di pagamento del ticket relativo alla prestazione di Pronto soccorso. Il cittadino è tenuto come da normativa regionale al pagamento del ticket per dimissione in codice bianco da Pronto soccorso, senza sollecito da parte della struttura erogante".

Ufficio Recupero Crediti

"Prima di inviare qualsiasi richiesta di pagamento, l’Ufficio Recupero Crediti provvede alle attività di accertamento, gestione e recupero dei crediti in caso di inadempimenti, così come le azioni da porre in essere in caso di insolvenza degli stessi per quanto di competenza, relativi a mancati introiti/ricavi derivanti dall’attività di servizio pubblico sanitario e da attività amministrative connesse (ticket sanitari, prestazioni ospedaliere, ecc.). Tali tipologie di credito sono indicate nel Regolamento Aziendale, pubblicato nel sito aziendale nella sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - Regolamenti, “Regolamento Recupero Crediti”. Prima di procedere alla segnalazione al cittadino, l’Ufficio procede a verifica degli incassi nei sistemi informatici aziendali, di sportello e con casse automatiche. Nel caso non sia stato rilevato l’incasso, né il relativo documento fiscale, l’ufficio provvede all’invio della lettera di recupero crediti".

La prescrizione dei crediti

"La prescrizione dei crediti si configura nell’art. 2946 del Codice civile: “Prescrizione ordinaria - Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. Con Deliberazione numero IX / 3379 seduta del 09/05/2012 Regione Lombardia ha definito e aggiornato i criteri per la definizione dei codici bianchi alla dimissione dal Pronto soccorso” in cui si specifica che: “Tutti gli accessi classificati come “codice bianco alla dimissione” sono assoggettati al pagamento della quota fissa per l’accesso, attualmente 25,00 euro, nel rispetto delle esenzioni già declinate dalla normativa, nazionale e regionale, vigente”. La Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori da anni procede con l’azione di recupero crediti, per non incorrere in un danno erariale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, e delle tempistiche in esse previste. Con una programmazione mirata, si sta procedendo contemporaneamente all’invio delle lettere che si stanno avvicinando alla scadenza dei 10 anni sia a quelle più recenti nel tempo".

Se ci fossero utenti che rientrano in questa casistica e volessero segnalarlo al Giornale posso inviare una mail all'indirizzo redazione@giornaledicarate.it. Il servizio completo è pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 28 marzo 2023.