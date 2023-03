Dopo dieci anni chiude il bar Girasole

"Chiudo perché sto lavorando solo per pagare le spese". A fine mese Ahmed Elmongi, titolare del bar gelateria «Girasole» in via Giovanni da Sovico a Sovico, cesserà l’attività dopo 10 anni, non riuscendo più a sostenere le spese.

Chiude il bar Girasole

"Non chiudo perché non lavoro - spiega Ahmed, rammaricato - ma perché negli ultimi tempi sto lavorando solo per pagare le spese che sono molto alte. Fortunatamente, nel frattempo, ho trovato un altro lavoro".

Prima della pandemia, Ahmed, laureato in Ingegneria elettronica, aveva infatti frequentato la scuola di agraria e ora lavora a tempo pieno come giardiniere:

"Una cosa nata per divertimento che poi è diventata un lavoro - ci spiega - Chiudo l’attività per una serie di motivi: innanzitutto trovare personale è faticoso. Poi il Covid ha contribuito a peggiorare la situazione: il locale era chiuso ma le spese le ho dovute pagare lo stesso. Quanti caffè devo vendere per coprire tutti i costi? Ultimamente stavo lavorando solo per pagare le spese".

Ex presidente dei Commercianti

In questi anni di permanenza Sovico, Ahmed si è inserito molto nella comunità, è volontario della Protezione civile di Macherio-Sovico e per 7 anni è stato anche presidente dell’associazione «Commercianti e Servizi» nata per promuovere iniziative sul territorio a favore delle attività locali, tra cui la festa di Natale all’inizio del mese di dicembre e tanti altri eventi promossi anche a scopo benefico.

"Saluto con affetto tutti i miei clienti che in questi giorni mi stanno manifestando il loro dispiacere per la chiusura del bar - sottolinea Elmongi - ma purtroppo io ho bisogno di guadagnare per me e per la mia famiglia. A questo proposito vorrei ringraziare tantissimo mia moglie Daniela Mancini (medico di medicina generale con studio in via Giovanni da Sovico, ndr) che mi ha aiutato tantissimo in tutti questi anni. Sono sovicese e, anche se lavorerò altrove, resto sempre legato a questa comunità".

L’ultimo giorno di apertura del caffè Girasole sarà il 31 marzo.

Il servizio completo è pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 7 marzo 2023.