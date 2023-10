Dopo i danneggiamenti, presto il cancello anti-vandali alla Casa delle Donne di Desio. Qualche mese fa si erano ripetuti i vandalismi, il vicesindaco, Andrea Villa, aveva espresso l’intenzione di installare un cancello a protezione della sede dell’associazione, in via Lampugnani.

Sarà installato a breve il cancello anti-vandali

Pubblicata all’Albo Pretorio nei giorni scorsi la determina che certifica la decisione e l’assegnazione dell’intervento per la posa del cancello anti-vandali alla sede della Casa delle Donne, che sarà realizzato sul disegno dei cancelli esistenti di Villa Tittoni, visto che la sede è adiacente al complesso storico. I vandali più di una volta si erano accaniti contro la panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza contro le donne, tanto che la panchina in legno era stata sostituita da una panchina in ferro. Successivamente ignoti avevano agito nella notte e avevano divelto la cassetta delle lettere. Gesti contro i quali era stato espresso sdegno e condanna.

Il Comune spenderà circa settemila euro

Ora l’intervento sarà affidato alla ditta De Stefano snc di Filippo e Giuseppe & C, con sede a Lissone, iscritta nell’elenco dei fornitori nella piattaforma telematica SinTel, come viene evidenziato nella determina.

Il costo della realizzazione e posa ammonta a 5.650 euro oltre Iva (di cui 2.658 euro per costi della manodopera e 280 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), quindi per un importo di 6.893 euro complessivi. La spesa risulterà sul capitolo relativo alle spese accessorie dei lavori per il restauro conservativo delle facciate, la bonifica dell’amianto e l’ala ovest della villa.