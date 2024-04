Dopo il tremendo rogo l'azienda di decorazioni non si ferma: "Siamo già al lavoro"

Non si ferma l'attività della Sergio Villa Decorazioni, l'azienda in viale Italia a Lentate sul Seveso dove nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 è divampato un tremendo incendio che ha colpito il sito di produzione, uno spazio di 700 metri quadri.

Dopo il rogo l'azienda di decorazioni non si ferma

Fortunatamente non si sono verificati danni alle persone e sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio. Grazie alla pronta risposta dei Vigili del Fuoco e alla collaborazione di tutto il personale, l'azienda ha subito attivato un piano di emergenza per minimizzare i danni e garantire la continuità produttiva.

La produzione continua nello spazio adiacente

Il titolare Sergio Villa, 63enne di Meda, conferma il proprio impegno a riprendere da subito l'attività a pieno regime. Nonostante l'accaduto, la produzione e l'attività dell'azienda continuano regolarmente, garantendo la qualità e l'originalità che li contraddistingue da anni. L’azienda rassicura che i prodotti saranno regolarmente disponibili e che continuerà ad offrire un servizio e una produzione impeccabili, utilizzando l’adiacente sito produttivo e spazio espositivo di 600 metri quadrati.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Garantite le decorazioni del mobili e l'evento per il Fuorisalone

Sono quindi garantiti i mobili che verranno esposti al Fuorisalone di Milano, così come l'evento esclusivo organizzato al Quadri Bistrot, che ospiterà l'incontro tra i due talenti del design Sergio Villa e l’architetto Carlo Rampazzi e si terrà mercoledì 17 aprile dalle 18 alle 21 in via Solferino 48.