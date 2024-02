Dopo il violento scontro, un'auto si ribalta

Sul posto per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono giunti l'autopompa da Seregno e il carro fiamma da Seregno volontari, oltre a due ambulanze e a un'automedica partite in codice rosso.



Due persone hanno avuto bisogno di cure mediche e sono state trasportate, una in codice verde e una in codice giallo. Fortunatamente le condizioni dei feriti sono poi risultato meno gravi di quanto temuto inizialmente e le due persone sono state portate una in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza , l'altra in verde al nosocomio di CarateDue persone hanno avuto bisogno di cure mediche e sono state trasportate, una in codice verde e una in codice giallo.