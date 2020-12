Dopo la nevicata possibilità di gelate: nella notte salature sui tratti a rischio

La neve caduta nella giornata di oggi su tutto il territorio provinciale non ha fortunatamente causato particolari criticità sulla rete stradale provinciale. Come riferito dall’Amministrazione provinciale, a scopo precauzionale, nel corso della serata e per tutta la notte saranno monitorate le strade più critiche soprattutto nella area Nord della Brianza a maggiore rischio gelate è stata predisposta una salatura in prossimità dei punti in pendenza, nelle rotatorie e a scavalco dei manufatti.

Dopo la nevicata possibilità di gelate: i tratti in cui occorre massima prudenza

L’Amministrazione provinciale segnala inoltre i tratti in cui gli automobilisti sono invitati ad avere la massima prudenza:

SP 35 Milano – Meda e Svincoli

SP 6 Monza-Carate

SP 112; Rivabella-Renate

SP 155; Carate-Veduggio Confine

SP 102; Giussano-Fornaci (con Diramazioni)

SP 174 dir; Lazzate-Meda (Diramazione per Mariano)

SP 221; Meda-Confine di Figi

SP 154; Lesmo-Besana Brianza

SP 135; Arcore-Seregno

SP 7; Villasanta-Lesmo

SP 177 (solo Lesmo -Camparada -Usmate);

SP 177bis; Bellusco-Gerno

SP235; Usmate-Confine

SP 342; ex SS 342 dir Briantea (ex statale)

SP 41 Agrate-Usmate

In caso di peggioramento altri mezzi sono pronti ad intervenire a copertura di tutte le aree di competenza.

