Dopo le feste riprende a pieno ritmo il servizio tamponi per scuole e personale scolastico

Dopo le feste riprende a pieno regime il servizio tamponi fornito da ATS Brianza per le scuole e il personale scolastico. Sono state aggiornate le informazioni e la mappa relative ai tamponi.

Servizio tamponi per scuole e personale scolastico in Brianza

Per Vimercate e per il vimercatese (nella cartina allegata colorata di viola) il luogo di riferimento è nel comune di Caponago in via Galilei, 11. Il tampone sarà eseguito in Modalità Drive (si rimane in macchina) e si potrà accedere dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Per quanto riguarda Monza il punto tamponi per studenti e personale scolastico si trova in viale Stucchi (angolo viale Sicilia). Il tampone viene eseguito in modalità drive dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8.30 alle 14.30.

Seguono i punti tampone di Meda e Limbiate. Nel primo caso i test possono essere fatti in via Icmesa, presso il palazzetto dello sport dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13. Mentre su Limbiate il servizio è attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.

Prenotare con il servizio Accoda

SOLO PER LE SEDI DI MONZA E LIMBIATE: PRENOTA IL TUO POSTO AL PUNTO TAMPONI (esclusivamente per studenti e personale scolastico): https://accoda.asst-monza.it

SOLO PER LE SEDI DI MEDA E CAPONAGO: PRENOTA IL TUO POSTO AL PUNTO TAMPONI (esclusivamente per studenti e personale scolastico): https://accoda.asst-vimercate.it

Di seguito la tabella riepilogativa:

TORNA ALLA HOME