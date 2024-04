Dopo l'incidente, la moto prende fuoco: grave centauro

Prima l'impatto tremendo contro il guard rail, poi la moto ha preso fuoco: un 30enne è ricoverato in gravi condizioni in ospedale

L'incidente e il fuoco

Il terribile sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, a Busnago. Erano le 19.40 quando una moto guidata da un trentenne, per cause ancora in fase di accertamento dalle Forze dell'ordine poi intervenute sul posto, si è scontrata violentemente contro il guard rail in via Italia, all'altezza del civico 197. A causa dell'impatto, poi la due ruote ha preso fuoco

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Vigili del Fuoco, con l'autopompa da Vimercate

Le condizioni del ferito

Le condizioni del centauro 30enne sono apparse subito gravi tanto che l'allarme è scattato in codice rosso. Dopo avergli prestato le prime cure direttamente sul posto, l'uomo è stato caricato d'urgenza sull'ambulanza e trasportato sempre in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano