Dopo lo scontro con un furgone, l'auto si ribalta

Prima lo scontro contro un furgone, poi il ribaltamento dell'automobile. Un impatto violento che si è concluso "solo" con un trentenne ferito in modo non grave

L'impatto con il furgone

Il sinistro è avvenuto sabato sera a Cogliate. Intorno alle 20, in via ai Campi, un'autovettura si è scontrata contro un furgone: un impatto talmente forte che ha provato il ribaltamento dell'auto. L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Desio e ai Vigili del Fuoco del Comando di Monza, sono sopraggiunte due ambulanze. Fortunatamente, con il passare dei minuti, le condizioni dei due conducenti (un uomo di 32 e un altro di 36 anni) sono apparse meno gravi del temuto, tanto che si è reso necessario il trasporto all'ospedale di Saronno di uno solo dei due, per altro in codice verde