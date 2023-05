Incidente questa mattina poco prima delle 11 all'incrocio tra viale della Vittoria e via Leonardo da Vinci a Villasanta.

Dopo lo scontro l'auto finisce contro un palo: soccorsa una donna

In base ad una prima ricostruzione della dinamica pare che alla base dello scontro tra le due vetture, una Peugeot e una Nissan, ci sia stata una mancata precedenza.

Nel dettaglio sembra che l'automobilista alla guida della Peugeot non abbia rispettato la precedenza centrando sulla fiancata la Nissan guidata da una donna di circa 50 anni. A causa dell'urto quest'ultima ha sbandato e la vettura è finita contro un palo della luce.

I soccorsi

Sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi: gli operatori del 118, giunti in via Da Vinci con ambulanza e automedica, hanno prestato subito le prime cure all'automobilista che fortunatamente non sembrerebbe in gravi condizioni. E' stata trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Villasanta che hanno fatto i rilievi e a cui ora spetterà il compito di ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro.