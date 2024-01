Dopo lo scontro, un'auto finisce nella scarpata

Prima lo scontro, poi una delle due auto è finita nella scarpata. Fortunatamente per gli occupanti solo lievi ferite

Lo scontro e l'auto nella scarpata

L'allarme è scattato questa mattina, domenica, all'alba a Lesmo. Intorno alle 5:30, in via Volta, due auto si sono scontrate: a causa dell'urto una delle due vetture ha finito la sua corsa in una scarpata adiacente alla strada, fortunatamente senza cadere nel parcheggio sottostante.

I soccorsi

L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto è arrivata un'ambulanza, oltre ai carabinieri e l'autopompa dal Distaccamento di Vimercate e il carro fiamma da Lissone dei Vigili del fuoco.

Fortunatamente le condizioni dei due feriti, un ragazzo di 19 anni e un uomo di 43, non sono risultate gravi e sono stati portati all'ospedale di Vimercate per accertamenti