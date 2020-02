Dopo una violenta lite aggrediscono i Carabinieri, denunciati padre e figlio

Denunciati padre e figlio che dopo una violenta lite si sono scagliati contro i Carabinieri intervenuti per sedare gli animi.

Violenta lite a Seveso tra padre e figlio

Il litigio tra padre e figlio è scoppiato in un’abitazione all’Altopiano di Seveso e a dare l’allarme è stata la compagna convivente del 68enne. Subito dopo la chiamata al 112 sul posto si è portata una pattuglia della stazione di Seveso.

Il giovane si scaglia contro i Carabinieri e fugge in auto

Dopo l’intervento dei militari sembrava che la situazione fosse tornata alla calma, quando improvvisamente il 26enne (che successivamente si scoprirà essere affetto da disturbi psichici) si è scagliato violentemente contro i Carabinieri allontanandosi di corsa verso la propria auto. Gli uomini dell’Arma lo hanno immediatamente raggiunto, ma mentre erano in procinto di bloccarlo definitivamente, il padre è arrivato in supporto del figlio e ostacolando con resistenza l’azione dei Carabinieri gli ha consentito di fuggire a bordo della propria vettura.

Raggiunto a Cogliate, tenta di aggredire i Carabinieri con un coltello

A seguito delle immediate ricerche diramate, il giovane è stato rintracciato poco dopo dai militari della Tenenza di Cesano Maderno al proprio domicilio di Cogliate. Anche qui il giovane, in preda a un grave stato di alterazione psichica, ha tentato di aggredire i militari intervenuti, utilizzando un coltello da cucina. Solo grazie alla professionalità degli uomini dell’Arma – che sono riusciti a disarmarlo e a metterlo definitivamente in sicurezza – si sono scongiurate tragiche conseguenze. Il giovane, in relazione al suo stato psico-fisico, si trova ora ricoverato nel reparto di psichiatria dell’Ospedale di Saronno.

Denunciati padre e figlio

Sia lui che il padre sono stati denunciati per resistenza e violenza a Pubblico ufficiale.