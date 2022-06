Doppia intrusione notturna, vandalismi shock alla palestra di via Fiume a Nova Milanese. Quando le responsabili dell'Asd Elga Sport lunedì mattina hanno aperto l'impianto hanno avuto un primo shock.

E il secondo è arrivato martedì quando si sono trovati ad un'azione vandalica che le ha lasciate letteralmente di sasso.

Doppia intrusione notturna, vandalismi shock in palestra

Nella prima incursione ignoti hanno scardinato un armadio e hanno poi rubato una cassa musicale di valore, usata per saggi e iniziative all'aperto.

Ma è stato quanto è accaduto 24 ore dopo a lasciare le responsabili della società sportiva di ginnastica sotto shock.

Quando martedì mattina sono andate nuovamente ad aprire la palestra hanno ritrovato tutto letteralmente sottosopra: una serie incredibili di vandalismi che hanno portato danni ingenti ancora in fase di quantificazione.

La seconda incursione, vandalismi shock

Nella seconda incursione i vandali hanno infatti danneggiato gravemente travi, parallele, hanno distrutto un mini tabellone elettronico, hanno aperto il ghiaccio sintetico, hanno distrutto il materiale sanitario del pronto soccorso, ma soprattutto hanno aperto gli estintori e hanno riversato di "polvere azzurra" il pavimento della palestra, materassi e tutti gli attrezzi.

La società di ginnastica ha dovuto così riorganizzare in emergenza la propria attività sia per quanto concerne il "camp estivo" traslocando in un'altra palestra comunale, mentre il settore agonistico delle ginnaste che sarà impegnato da sabato nei campionati nazionali ha chiesto ospitalità a una società "amica" di Nova Milanese.

Indagini in corso e l'aiuto di Comune e genitori

Nel frattempo sono in corso le indagini dei Carabinieri impegnati a individuare i responsabili di questa incursione shock.

In attesa di novità il Comune sta provvedendo alla pulizia e al ripristino degli spazi, mentre l'Asd Elga Sport ha "incassato" anche la solidarietà di molti genitori che si sono offerti per dare una mano a rimettere a posto tutto.

