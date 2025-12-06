Doppio assalto dei ladri alle farmacie comunali

I malviventi hanno prima cercato di entrare al polo sociosanitario, poi hanno colpito a Omate; visitata anche la "Floricoltura".

Un doppio assalto, nella stessa sera. Il primo “respinto”, il secondo riuscito. Con una scia di danni ingenti.

Doppio assalto alle farmacie comunali di Agrate

Bilancio da incubo per le farmacie comunali di Agrate Brianza finite, nella tarda serata di martedì scorso, 2 dicembre, nel mirino di una banda di ladri… per la verità un po’ maldestri.

Primo tentativo fallito al Polo sanitario

Il primo allarme è scattato poco dopo le 23 al Polo sociosanitario di via Lecco, dove ha sede la prima farmacia comunale che fa capo ad Assab, l’Azienda speciali servizi di Agrate Brianza.

Hanno tentato di sfondare una porta di servizio con… una carriola

Qui i malviventi hanno tentato di entrare da una porta laterale, che si affaccia verso il parcheggio, accanto alla sede dei soccorritori di Avps. Una dinamica simile a quella dell’assalto del settembre scorso, quando i ladri erano riusciti a penetrare nella farmacia fuggendo con le tre casse automatiche. Proprio però alla luce di quell’assalto, i vertici di Assab avevano deciso nelle scorse settimane di rinforzare la porta dall’interno; porta che ha infatti resistito ai colpi di mazza e… carriola con cui i malviventi hanno cercato di aprirsi un varco.

L’allarme lanciato dai “vicini” di Avps

Causando peraltro un gran baccano che ha allertato i soccorritori di Avps, che si trovavano quel momento nella loro sede, confinante con la farmacia, e che hanno quindi dato l’allarme mettendoli in fuga. I malviventi si sono perciò allontanati prima dell’arrivo sul posto di una pattuglia dei Carabinieri.

Il secondo tentativo a Omate, andato a segno

Non si sono però arresi, spostandosi soltanto di un paio di chilometri per prendere d’assalto la seconda farmacia di Assab, in piazza Trivulzio, a Omate.

Sfondato il vetro di ingresso

E qui sono riusciti nel loro intento. Dopo aver forzato il cancello che protegge la porta d’ingresso, si sono accaniti su quest’ultima, colpendo ripetutamente il vetro antisfondamento. Sono così riusciti ad aprirsi un varco danneggiando seriamente la porta.

Arraffata la cassa, danni ingenti

Incuranti delle telecamere (sia quelle interne alla farmacia sia quelle in piazza), che hanno ripreso i tre uomini in azione con i volti travisati, e dell’impianto d’allarme (anche questo in parte danneggiato), hanno arraffato la cassa automatica, non prima però di aver aperto cassetti, buttato a terra medicinali e altri prodotti, danneggiato il bancone e mandato in frantumi il pannello di plexiglass che divide i farmacisti dai clienti. A quel punto si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Colpo anche alla “Floricoltura”

Non ancora soddisfatti, infine, si sono diretti verso la nota “Floricoltura Radaelli”, a poche centinaia di metri di distanza. Anche qui (non è la prima volta), grandi danni nel tentativo di entrare e un piccolo bottino .

La cassa della farmacia ritrovata nei campi

A quel punto si sono allontananti definitivamente abbandonando peraltro in un campo tra Omate e Cavenago la cassa asportata dalla farmacia di Omate. Senza nemmeno tentare di aprila. Al suo interno avrebbero comunque trovato pochi spiccioli.

Farmacia chiusa per un giorno

E anche i disagi per gli utenti: nella giornata di mercoledì, infatti, la farmacia di Omate è rimasta chiusa per il ripristino della porta d’ingresso e la sistemazione degli arredi interni e dei medicinali gettati a terra.