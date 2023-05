Doppio colpo al Minigolf: il ladro se ne va... con i gelati

Prima ha sollevato una tapparella poi, non senza fatica, si è intrufolato all’interno del chiosco e infine se ne è andato con una scorta di... gelati. Questo il "freddo" bottino del colpo (per così dire...) messo a segno lo scorso giovedì mattina al Minigolf di Usmate Velate.

A fare l’amara scoperta è stato il titolare, Fabio Corio, allertato dal sistema antifurto collegato al suo telefono:

Le telecamere però avevano ripreso nel frattempo tutta la scena. Dalle immagini si vede infatti l’irruzione di un uomo incappucciato piuttosto esile con uno zaino in spalla. Dopo aver manomesso la tapparella ed essere entrato nel bar, il malvivente punta dritto verso il freezer. E dopo aver fatto abbondante scorta di gelati, se ne va.

"Fortunatamente non ha provocato nessun danno importante, anche se onestamente mi chiedo cosa si aspettava di trovare qui dentro - prosegue Fabio, tra l’amareggiato e l’incredulo - Certo è che, aldilà di quello che hanno portato via, resta la preoccupazione per un episodio che purtroppo non posso definire isolato".