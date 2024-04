Doppio colpo alle scuole di Lesmo: rubati venti computer portatili

Razzia di computer portatili alle scuole di Lesmo. I ladri non si sono fatto scrupolo alcuno e non hanno risparmiato nulla: a essere colpiti, infatti, sono stati entrambi i plessi delle elementari e delle medie.

Doppio colpo alle scuole di Lesmo

Più di venti i pc trafugati nello scorso fine settimana per un bottino da oltre 12mila euro. I malviventi hanno approfittato della chiusura per mettere in atto il proprio piano criminale facendosi strada attraverso la vetrata dell’aula magna della primaria, mandata in frantumi. Giusto il tempo di portarsi via il portatile collegata alla LIM e qualche accessorio elettronico; poi, passando dallo spazio esterno che collega gli istituti, è scattato il secondo blitz, questa volta alla scuola media. Dove, purtroppo, hanno trovato tutto ciò che stavano cercando.

"Hanno forzato alcune porte e si sono introdotti nelle aule, da dove hanno fatto sparire tutti i computer, compreso quello che c’era nell’ufficio della vicepresidenza - l’amarezza della preside, Elisabetta Biraghi - In totale ne hanno portati via una ventina, per un danno di circa 12mila euro. A cui ovviamente vanno aggiunti anche quelli materiali, perché tra porte, cancelli e vetrate rotte parliamo di una cifra non di poco conto".

L'amara sorpresa

Una volta conclusa l’operazione, i ladri se ne sono andati da dove sono venuti. Hanno caricato tutta la refurtiva su una macchina posteggiata all’esterno del comparto scolastico e hanno fatto perdere le proprie tracce senza farsi vedere da nessuno. Il furto è stato scoperto dal personale scolastico solamente lunedì mattina, alla riapertura delle scuole. Nulla, ovviamente, è stato possibile fare se non sporgere denuncia ai Carabinieri della stazione di Arcore, che ora indagano alla ricerca di elementi utili a risalire all’identità dei responsabili.

Difficile ipotizzare l’utilizzo dei computer da parte dei malviventi. I sistemi operativi, infatti, sono bloccati e accessibili solamente con le credenziali fornite dalla scuola.

La delusione della preside

Più facile pensare alla rivendita dei pezzi di ricambio, ma è anche vero che i portatili erano in dotazione alla scuola già da qualche tempo e, si sa, l’obsolescenza della tecnologia è molto più rapida oggigiorno.

"Resta sicuramente tanta amarezza e tanta rabbia - prosegue la dirigente - Per il furto, ovviamente, ma anche per il fatto che a rimetterci più di tutti saranno i ragazzi che non potranno più fare affidamento sui computer, strumentazioni che oggi sono fondamentali nelle attività didattiche. Specialmente per chi convive con difficoltà di apprendimento. Oltre al danno la beffa, perché da una parte, al netto della copertura assicurativa, i costi che andremo ad affrontare saranno sicuramente maggiori rispetto a quando avevamo acquistato i pc la prima volta; dall’altra c’è il fattore tempo, perché la reperibilità delle attrezzature tecnologiche non è sempre così immediata".

Purtroppo quanto accaduto a Lesmo non rappresenta un caso isolato. Nell’ultimo anno quasi tutti i Comuni del Vimercatese (e non solo) sono infatti stati visitati dai ladri.