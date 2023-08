Doppio furto a scuola, rubati pc e lavagna luminosa

Doppio furto alla scuola primaria Giuseppe Ungaretti di Albiate.

Doppio furto a scuola

I ladri sono entrati due volte nella scuola primaria Giuseppe Ungaretti e non si sono fatti scrupoli nel fare man bassa dei computer portatili e persino di una lavagna luminosa. Strumentazione necessaria per gli alunni durante le lezioni.

Le telecamere hanno ripreso un individuo sospetto

I ladri potrebbero avere le ore contate. Infatti le telecamere hanno inquadrato un soggetto mentre usciva dal plesso con una Lim in mano e nell’attimo in cui la caricava su un furgone, per poi dileguarsi nel nulla.

La condanna del sindaco

«Quanto accaduto è deplorevole - ha affermato il sindaco Giulio Redaelli - Sul caso sta lavorando la nostra Polizia Locale. Speriamo che i responsabili vengano individuati».

Quanto accaduto ha destato preoccupazione fra le famiglie dei bambini che frequentano la scuola di viale Rimembranze.