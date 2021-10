Doppio incendio: in fiamme un'auto e un capannone

Burago Molgora

Due roghi a pochi metri di distanza l'uno dall'altro: indagano i carabinieri.

Due incendi a pochi minuti di distanza e a pochi metri l'uno dall'altro.

E' accaduto a Burago

Una coincidenza alquanto strana per il doppio rogo scoppiato nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 ottobre a Burago, in via Primo Villa.

I due incendi

E' accaduto attorno a mezzanotte. A prendere fuoco in un primo momento è stata una Fiat Stilo parcheggiata. Le fiamme hanno divorato la parte posteriore del veicolo. Pochi istanti e un secondo incendio è divampato in un capannone posto a non più di 40 metri di distanza.

Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri

Sul posto i Vigili del fuoco di Vimercate che hanno prima spento le fiamme che avvolgevano l'auto, poi hanno fatto saltare con un flessibile la serratura della porta del capannone e hanno domato anche l'incendio all'interno della ditta.

Ai Carabinieri della Radiomobile di Vimercate, anch'essi giunti sul posto, il compito di fare chiarezza sui due incendi e su eventuali legami.

