Ribaltamento in Valassina, traffico in tilt

Traffico in tilt sulla superstrada Valassina, in direzione nord, per un ribaltamento accaduto poco dopo le 14.

Doppio incidente in Valassina

Un ribaltamento sta bloccando il traffico lungo la superstrada Valassina, in direzione nord, nel tratto tra Seregno San Salvatore e Carate Brianza. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto e due persone sono rimaste ferite, un uomo di 82 anni e uno di 76.

I soccorsi

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto sono arrivate due ambulanze, la Croce Bianca di Besana Brianza, la Croce Rossa di Cantù e l'automedica oltre ai Vigili del fuoco con l'autopompa di Seregno e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone. La Polizia stradale si sta occupando dei rilievi, tuttora in corso. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione. Lunghe code si sono formate nel tratto interessato dal sinistro.

Seguono aggiornamenti.