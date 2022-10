Doppio incidente nel giro di pochi minuti: mattinata complicata a Roncello. Coinvolti due ragazzi e altrettanti bambini: per fortuna nessuno si è ferito gravemente.

Polso fratturato

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 7.40 di questa mattina, giovedì 6 ottobre 2022, all'altezza del benzinaio di via Aldo Moro. Lo scontro ha visto protagonisti un 23enne di Roncello, alla guida della sua automobile, e un centauro di 17 anni. Ad avere la peggio è stato proprio quest'ultimo, soccorso in codice giallo da un'ambulanza e un'automedica. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il giovane è stato trasportato, sempre in codice giallo, all'ospedale San Gerardo di Monza: per lui frattura al polso sinistro. Illeso il conducente dell'automobile. Presenti sul posto gli agenti di Polizia locale di Roncello e Masate, impegnati a chiarire la dinamica dell'incidente e a gestire il traffico lungo la carreggiata.

Auto fuori strada

Pochi minuti dopo si è registrato il secondo incidente della mattinata. Intorno alle 8.10 gli agenti di Polizia locale sono dovuti intervenire in via Giacomo Matteotti, a poche centinaia di metri di distanza dal luogo del primo incidente. Protagonista dello schianto in questo caso è stata una donna che, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della propria vettura ed è finita fuori strada, impattando prima contro un paletto della segnaletica stradale, quindi contro la cancellata di una casa. La donna è uscita illesa dall'incidente, ma non sono mancati momenti di grande apprensione per i due figli (un maschio di 7 anni e una femmina di 9) che viaggiavano con lei sulla vettura. Entrambi, fortunatamente, indossavano correttamente le cinture di sicurezza e non hanno riportato gravi feriti. Solo uno dei due, dopo essere stato soccorso in codice giallo, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Vimercate per una ferita al labbro dovuta allo scoppio dell'airbag.