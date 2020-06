Dorsale idrica, lavori al via a Usmate l’8 giugno

I lavori per la realizzazione per la dorsale idrica interesseranno Usmate Velate dal prossimo 8 giugno, fino all’autunno.

La dorsale idrica della Brianza

Il grande cantiere che porterà acqua potabile da Pozzuolo martesana fino Correzzana era partito negli anni passati arrivando fino a Bernareggio la scorsa estate. Questa settimana sono ripartiti i lavori proprio da Bernareggio e proseguiranno fino a Carnate. In contemporanea partiranno i lavori a Usmate Velate per garantire una conclusione in parallela fra i lavori a Carnate e quelli della confinante Usmate.

Le vie interessate e i tempi dei lavori

Il cantiere in questa fase durerà circa 4 mesi , sarà lungo 70-80 metri e, evitando di occupare la via interamente, si sposterà gradatamente lungo via Vittorio Emanuele II a partire dall’incrocio con via Medaglie d’Oro e poi lungo viale Europa, per concludersi alla fine di settembre all’incrocio con via della Brina. Poiché il cantiere occuperà un lato della carreggiata, sarà necessario istituire, per tutta la lunghezza del cantiere, il senso unico alternato regolato da un semaforo.

Da ottobre in avanti proseguirà in via della Brina, via Dante, Piazza Carabelli, via Cottolengo, Manzoni, SP177 e infine in via Stazione, via Lecco/SP41 e Via Leonardo da Vinci. Questa seconda parte dei lavori, che inizierà con l’autunno, verrà pianificata nel dettaglio dai tecnici di CAP in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale e la Polizia Locale con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

Al termine dei lavori tutte le strade interessate saranno completamente riasfaltate.

TORNA ALLA HOME PAGE