Dote Comune: un anno di tirocinio retribuito per disoccupati.. Domande entro il 12 novembre. Progetti attivabili dal 3 dicembre.

Dote Comune: un anno di tirocinio retribuito per disoccupati

Quattro opportunità di tirocinio per cittadini disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni, residenti in Lombardia nei settori di staff, area tecnica, affari generali e persona/famiglia. A offrirle è il Comune di Desio che ha aderito a Dote Comune, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia e Anci Lombardia.

Il percorso

Prevede lo svolgimento di un percorso caratterizzato da attività di formazione d’aula e di tirocinio personalizzato presso il Comune di Desio, nel rispetto delle norme previste dall’accordo di regolamentazione di DoteComune 2019. ANCI Lombardia, per lo svolgimento delle attività formative e per la certificazione delle competenze connesse a DoteComune si avvarrà della collaborazione di AnciLab (Ente Accreditato ai sistemi di formazione e lavoro della Regione Lombardia), di seguito Ente Promotore.

Non possono accedere al programma: i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata; i soggetti occupati che siano impossibilitati a partecipare alle attività formative e a garantire la presenza quotidiana nella sede operativa per lo svolgimento di 4 ore di attività come previsto dai progetti di tirocinio.

Possono partecipare al programma: i soggetti percettori di ammortizzatori sociali (NASpI e altre indennità).

I Candidati selezionati dovranno effettuare autonomamente, attraverso il seguente link https://did.anpal.gov.it/ o attraverso un Centro Per l’Impiego, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) entro l’avvio del tirocinio. Lo stato di disoccupazione deve essere mantenuto fino alla data di avvio del tirocinio.

Indennità

Sarà corrisposta entro 30 giorni dalla chiusura di ogni singolo trimestre come previsto anche nell’accordo di regolamentazione di DoteComune 2019.

Come partecipare

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il giorno 12 novembre 2020 presso l’ufficio protocollo, piazza Giovanni Paolo II previo appuntamento allo 0362392500, oppure per posta certificata: protocollo.comune.desio@legalmail.it (solo per messaggi provenienti da casella di posta certificata personale), o ancora all’indirizzo personale@comune.desio.mb.it (allegando copia di un valido documento di riconoscimento del candidato).

Per Info: Tel. 0362 392271– Fax 0362 392220 personale@comune.desio.mb.it

TORNA ALLA HOME