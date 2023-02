I Carabinieri lo hanno riconosciuto per strada mentre transitavano lungo via Trento e Trieste a Besana in Brianza.

Doveva lasciare il territorio nazionale: spacciatore riconosciuto per strada dai Carabinieri

Si tratta di un 72enne noto alle Forze dell'ordine perché più volte arrestato e denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, rissa e reati contro il patrimonio tra cui furto e indebito utilizzo di una carta di credito.

I Carabinieri della stazione di Besana, sapendo che dal mese di agosto gravava sul 72enne l'ennesimo ordine di lasciare il territorio nazionale, lo hanno fermato e controllato. Dopo le operazioni di rito e dopo averlo denunciato nuovamente per inosservanza della legge sull'immigrazione, i militari lo hanno accompagnato negli uffici della Questura di Monza.

Dopo alcune ore l'uomo è uscito con l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

(foto archivio)