Doveva lasciare l'Italia ma girava per Meda, irregolare beccato dalla Polizia Locale

Avrebbe dovuto lasciare l'Italia, invece circolava liberamente. Ma oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, è stato rintracciato dagli agenti della Polizia Locale di Meda.

Irregolare fermato dalla Polizia Locale

Intorno alle 11, in corso Della Resistenza, durante i normali controlli del territorio, una pattuglia ha infatti rintracciato un cittadino straniero di 35 anni che dagli accertamenti risultava irregolare sul territorio italiano.

Accompagnato in Questura a Monza, dovrà abbandonare l'Italia

L'uomo è stato accompagnato al comando di via Isonzo, per poi essere portato in Questura a Monza, dove è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Il 35enne era stato colpito dal decreto di lasciare il territorio italiano in sette giorni, ma non aveva ottemperato all'obbligo, pertanto è stato nuovamente deferito all’autorità giudiziaria e colpito da un nuovo ordine di allontanamento.