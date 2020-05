Dramma ad Arcore, due cinquantenni trovati privi di vita nelle loro abitazioni

Un sabato drammatico, decisamente da dimenticare per Arcore: due uomini, entrambi sulla cinquantina, sono stati ritrovati privi di vita nelle loro abitazioni.

Il primo ritrovamento è avvenuto ieri mattina, sabato 30 maggio 2020, in via Montello. Il drammatico ritrovamento è avvenuto per opera degli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Marco Bergamaschi.

Ai vigili di via Corridoni è toccata la macabra scoperta. Si tratta di un uomo di 50 anni che, secondo le prime indiscrezioni raccolte, pare sia deceduto per cause naturali, molto probabilmente un infarto.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di via Edison che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Ieri sera in via Casati un altro dramma

Il secondo drammatico ritrovamento è avvenuto ier sera, sabato, una manciata di minuti prima delle 21 ed è stato effettuato dai Vigili del fuoco di Monza e Brianza che sono intervenuti al secondo piano di una palazzina di via Casati, quasi al confine con Villasanta.

L’intervento dei pompieri si è reso necessario poichè l’uomo non rispondeva al telefono e al campanello.

Sul posto anche i carabinieri

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di via Edison oltre ai volontari Avps di Vimercate.

Anche in questo caso, secondo le prime indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che l’uomo sia stato colpito da un malore mentre si trovava nella sua abitazione.

Tra le mura dell’appartamento, i sanitari del 118 hanno trovato il corpo ormai privo di vita dell’uomo e non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

