Dramma della solitudine: anziano trovato morto in casa. Il triste ritrovamento è avvenuto questa mattina, mercoledì 18 agosto, in via Volta a Concorezzo.

L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Ad allertare per prima le Forze dell'ordine è stata una vicina di casa che ormai da qualche giorno non aveva più notizie del 79enne. Sul posto si sono quindi precipitati gli agenti della Polizia locale e i Vigili del Fuoco che hanno aperto l'abitazione chiusa dall'interno. In via Volta hanno fatto capolino anche i sanitari dell'Avps di Vimercate, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Malore fatale

L'uomo, come detto, viveva da solo e pare avesse contatti familiari solamente con un'anziana sorella residente a Milano. Da una prima ricostruzione pare inoltre che soffrisse di diverse patologie per le quali era regolarmente in cura. Le Forze dell'ordine sono ora al lavoro per fare chiarezza su quanto accaduto, ma sembra evidente che la causa della morte sia da ascrivere a un malore tanto improvviso quanto fatale che potrebbe aver colpito il 79enne già qualche giorno fa.