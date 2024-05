Dramma in montagna: 76enne precipita in un canalone e muore sul colpo

Doveva essere un'escursione come tante altre. E invece si è trasformata in un dramma. Non ce l'ha fatta Giuseppe Sardi, 76 anni, residente a Bellusco, vittima di una fatale caduta in un canalone mentre raggiungevano la Cima Meghé, sul lago d'Idro, in provincia di Brescia. L'incidente si è verificato oggi, giovedì 9 maggio.

Dramma in montagna: precipita in un canalone e muore sul colpo

La tragedia si è consumata intorno a mezzogiorno nel territorio di Anfo. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che il 76enne si trovasse in compagnia di un amico, quando forse a causa dell'erba bagnata a lato del sentiero impervio, sarebbe scivolato finendo in un canalone. Un volo di un centinaio di metri che non gli ha lasciato scampo: Giuseppe Sardi è morto sul colpo.

L'allarme immediato

A lanciare l'allarme è stato proprio il suo compagno di escursione, che in un primo momento avrebbe anche tentato di calarsi nel canalone per raggiungere il 76enne e verificare le sue condizioni. Sul posto il soccorso alpino, un'ambulanza e l'elicottero. I paramedici, però, una volta raggiunto il fondo del canale non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Lievemente ferito a una spalla anche l'amico di 66 anni.

Volontario e amante della montagna

La notizia ha raggiunto Bellusco come un fulmine a ciel sereno. In paese era infatti conosciutissimo da tutti, soprattutto per l'attività nella locale sezione del Cai, di cui è stata l'anima per moltissimi anni. Non solo, perché il suo nome è legato a doppio filo anche con quello dell'Avps di Vimercate, di cui è stato volontario di lunghissimo corso insieme alla moglie. I funerali saranno celebrati nella giornata di sabato nella sua Bellusco.