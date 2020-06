Drammatica caduta da moto, arriva l’elisoccorso

Drammatica caduta da moto mezz’ora fa a Cesano Maderno: a soccorrere il ferito arriva anche l’elisoccorso

La drammatica caduta

L’incidente si è verificato intorno alle 18.20 in via Treviso, al Villaggio Snia. Secondo quanto ricostruito dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza si è trattato di una caduta da moto e il ferito è il centauro, un uomo di 48 anni. L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre alla Polizia Locale di Cesano Maderno, sono arrivate un’ambulanza e l’elisoccorso considerata la gravità della situazione. Soccorso sul posto, l’uomo è stato caricato sulla eliambulanza e trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano.

TORNA ALLA HOME PAGE