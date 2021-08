Drammatica caduta da moto, giovane centauro in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 17.30 lungo via Cascina Cassinazza a Caponago, al confine con la località Torrazza di Cambiago.

Sarebbero gravissime le condizioni del 27enne vittima di una drammatica caduta dalla propria moto. Stando a quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, il giovane stava percorrendo via Cascina Cassinazza, nel territorio di Caponago, quando per cause ancora del tutto da chiarire sarebbe finito a terra proprio nei pressi del ponte che transita sopra la Tangenziale Esterna. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e un'automedica in codice giallo, ma le condizioni del centauro sarebbero precipitate molto presto, tanto da rendersi necessario l'arrivo dell'elisoccorso, atterrato nelle vicinanze. A causare la caduta potrebbe essere stato un malore improvviso: nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.