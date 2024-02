Drammatico frontale, un ferito grave

Drammatico incidente nella notte ad Agrate dove due auto si sono scontrate frontalmente: si registra un ferito grave

Grave incidente nella notte

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte nel comune di Agrate Brianza, lungo la SP13: squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incidente stradale che ha coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente.

Uno scontro violentissimo tanto che l'allarme è scattato in codice rosso

I soccorsi

Sul posto per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono giunte due ambulanze, altrettante automediche, l'autopompa dei pompieri da Vimercate e il carro fiamma da Lissone. Nello scontro sono rimaste ferite due persone, una trasporta in codice rosso al San Gerardo di Monza ed una in codice giallo al San Raffaele.