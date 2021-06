Drammatico incidente, auto si ribalta

Drammatico incidente lungo la Sp 45, la cosiddetta "Pagani", all'incrocio semaforico con le strade che conducono a Oreno e Concorezzo: un'auto si è ribaltata

Aggiornamento delle 15.45

Si chiarisce la dinamica dell'incidente lungo la strada Pagani. Si è trattato di uno scontro tra due vetture: l'auto che poi si è ribaltata proveniva da Concorezzo e aveva iniziato la svolta verso Arcore, quella con cui si è scontrata proveniva da Oreno ed era diretta verso Concorezzo. Entrambe le conducente sono ferite: una donna di 54 e una di 56 anni, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi tanto che il codice di intervento è stato declassato da rosso a giallo per una e verde per l'altra.

Il drammatico incidente

Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima delle 15. Per cause ancora in fase di accertamento dalle Forze dell'Ordine (sul posto ci sono gli uomini della Polizia Locale di Vimercate e dei Vigili del Fuoco di Monza) un'automobile si è ribaltata all'altezza dell'incrocio semaforico che porta sia a Oreno sia a Concorezzo. L'allarme è scattato in codice rosso e, oltre a pompieri e vigili, sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica. Al momento si segnala una persona ferita, ma le sue condizioni non sono ancora note

Seguono aggiornamenti