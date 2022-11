Drammatico incidente: grave una donna

Drammatico incidente a Bernareggio dove una donna versa in gravi condizioni dopo essere stata investita

Incidente a Bernareggio

L'allarme è scattato poco dopo le 17.30 lungo via Roma, la strada principale (e più trafficata) di Bernareggio. Qui, per cause anche in fase di accertamento una donna di 63 anni, in sella alla sua bicicletta, è stata investita. L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Monza. Dopo aver prestato le prime cure direttamente sul posto, purtroppo le condizioni della donna sono peggiorate tanto che l'allarme è passato da giallo a rosso.