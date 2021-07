Drammatico incidente: gravissima una adolescente

Drammatico incidente a Giussano dove un'adolescente di 15 anni è in gravi condizioni dopo essere stata investita da un'auto di passaggio

Il drammatico incidente

Il sinistro si è consumato intorno alle 18.40 in via Trieste a Giussano, al confine con Seregno. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Giussano intervenuta sul posto, una adolescente di 15 anni stava attraversando la strada quando è stata investita da un'automobile di passaggio: un incidente sulle cui responsabilità sono in corso le valutazioni del caso.

In ogni caso l'impatto è stato violento tanto che l'allarme è scattato in codice rosso e che ha richiamato a Giussano due ambulanze e l'elisoccorso. Le condizioni dell'adolescente sono apparse subito gravissime tanto che, dopo le prime cure direttamente sul posto, è stata caricata sull'elisoccorso e trasportata in ospedale: le sue condizioni sono critiche

Gli altri coinvolti

Nel sinistro sono rimasti coinvolti anche il conducente del veicolo, un uomo di 34 anni, e i bambini che viaggiavano sull'auto con lui, ma le loro condizioni sono buone

La strada è stata chiusa al traffico per gli accertamenti della Locale e per permettere ai soccorritori di prestare aiuto