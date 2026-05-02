Drammatico incidente, muore un uomo

Il sinistro ha coinvolto due auto: per un 79enne nn c'è stato nulla da fare, un 43enne è stato portato in ospedale

Drammatico incidente nel pomeriggio di venerdì 1 maggio: sulle strade della Brianza ha perso la vita un uomo di 79 anni

Il mortale

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 18.30 di venerdì 1 maggio a Besana in Brianza, lungo via Fogazzaro. L’incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento

Un impatto violento tanto che sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno e ai Vigili del Fuoco, sono sopraggiunte due ambulanze e l’elisoccorso. Le attenzioni dei soccorritori si sono concentrate su un uomo di 79 anni per il quale, però, non c’è stato purtroppo nulla da fare, tanto da constatarne il decesso

L’altro ferito, un uomo di 43 anni, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Carate Brianza