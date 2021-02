Drammatico incidente, muore un uomo

Dramma a Barlassina dove, a seguito di un incidente stradale, un uomo ha perso la vita

L’incidente in auto

Il drammatico sinistro è avvenuto poco dopo le 22 a Barlassina, in via Longoni, strada che conduce a Cogliate. Il drammatico incidente stradale ha coinvolto una sola autovettura, una Honda, che per cause ancora da accertare si è scontrata contro un albero a bordo strada e poi si è girata su se stessa, finendo la sua corsa contro una centralina del gas. Un impatto tremendo. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e un’automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno e i Vigili del Fuoco di Monza, allertati sia per estrarre conducente e passeggero dall’auto sia per accertare che non ci fossero uscite di gas

L’incidente è diventato dramma

Giunti sul posto i soccorritori hanno accertato immediatamente la gravità della stuazione. In particolare per un uomo di 54 anni non c’è stato nulla da fare e il personale medico e paramedico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Le condizioni dell’altro uomo (di 50 anni) a bordo dell’auto, invece, non sono particolarmente gravi, tanto che ne è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice verde. I Carabinieri sul posto stanno accertando l’esatta dinamica del sinistro mortale