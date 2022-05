Drammatico incidente nella notte: feriti tre giovani

Drammatico incidente nella notte a Lentate sul Seveso dove, a seguito dello scontro tra due auto, tre giovani di 16, 19 e 22 anni sono rimasti gravemente feriti

Incidente a Lentate sul Seveso

Il grave sinistro è avvenuto intorno all'1.20 lungo via Manzoni, l'arteria che collega Lentate sul Seveso a Lazzate. Uno scontro che ha interessato due automobile e che è stato particolarmente violento tanto che l'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte ben quattro ambulanze e un'automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Seregno e ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Lazzate e di Seregno. La situazione è apparsa chiaramente in tutta la sua gravità ai soccorritori che hanno prestato la massima attenzione e cura alle tre persone coinvolte: una ragazza di 16 anni, un ragazzo di 19 e uno di 22, quest'ultimo rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo dopo il ribaltamento della sua auto ed estratto dopo un minuzioso lavoro da parte dei pompieri. Vigili del Fuoco impegnati anche nello spegnimento del principio di incendio dell'altro mezzo

Le condizioni dei giovani sono parse gravi e il personale sanitario ha prestato le prime cure direttamente sul posto, poi ne ha disposto il trasferimento d'urgenza in ospedale: al Niguarda di Milano, a Desio e al San Gerardo di Monza