Drammatico incidente tra due auto: grave un 16enne

Drammatico incidente poco dopo le 19 a Limbiate: sul posto sono arrivate tre ambulanze e un’automedica. Tra i feriti un 16enne

Aggiornamento delle 20.12

Fortunatamente le condizioni dei feriti sono migliorate con il passare dei minuti e l’intervento è stato declassato da codice rosso a verde: due i feriti che saranno trasportati in ospedale, una ragazza di 16 anni e un uomo di 35.

Il drammatico incidente

Il sinistro è avvenuto alle 19.14 in via Fratelli Bandiera, a Limbiate, e ha interessato due automobili. L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto, come detto, sono arrivate tre ambulanze e un’automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Desio. In base alle prime informazioni tra i feriti c’è un sedicenne

