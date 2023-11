Drammatico incidente, tredicenne in gravi condizioni

Drammatico incidente a Carate Brianza dove un ragazzo di 13 anni è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo

L'incidente nel pomeriggio

L'incidente è avvenuto poco prima delle 17.30 lungo via Donizetti, a Carate Brianza. Secondo le prime informazioni, un ragazzo di 13 anni a bordo della sua bicicletta è stato investito. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre alla Polizia Locale di Carate e ai Carabinieri della Compagnia di Seregno, sono giunte un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso partito da Milano. Le condizioni del 13enne sono apparse gravi tanto che, dopo le prime cure direttamente sul posto, è stato caricato in elisoccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso le verifiche da parte delle Forze dell'ordine