Drammatico investimento di un ciclista

Drammatico incidente a Desio: un ciclista è stato investito e sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica

Aggiornamento delle 19

Ancora incerta la dinamica dell’incidente: gli agenti stanno cercando di capire se sia stata l’automobile a colpire la due ruote o se la bici sia finita contro l’auto. Il ciclista ferito è stato sedato

Aggiornamento delle 18.46

Il ferito è un uomo di 58 anni. L’intervento è ancora in codice rosso

L’incidente che ha coinvolto il ciclista

Il sinistro è avvenuto intorno alle 18.15 in via Mazzini, a poca distanza dall’ospedale di Desio. Secondo le prime sommarie ricostruzioni un ciclista è stato investito e la situazione è grave tanto che l’allarme è stato dato in codice rosso. Sul posto, oltre alla Polizia locale di Desio, sono giunte un’ambulanza e un’automedica: i soccorritori stanno prestando le prime cure al ciclista

Seguono aggiornamenti

