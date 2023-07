Drammatico schianto a Cornate, i due 18enni sono in gravissime condizioni

Drammatico schianto a Cornate, i due 18enni coinvolti sono in gravissime condizioni. L'incidente tra le due moto è avvenuto questa notte in via Giacomo Matteotti: trasportati in elisoccorso a Monza e Varese, sarebbero in pericolo di vita.

La dinamica

Sono ore d'ansia per i due 18enni rimasti coinvolti nell'incidente verificatosi questa notte in via Giacomo Matteotti, nei pressi del cimitero di Cornate, lungo la strada che conduce alla frazione di Villa Paradiso. Da quanto appreso i due centauri viaggiavano in direzione opposta e si sarebbero scontrati frontalmente, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Uno schianto terribile, apparso fin da subito gravissimo: sul posto si sono precipitati due elisoccorsi, quattro ambulanze e un'automedica. Presenti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Monza.

Ore d'ansia

Dopo essere stati stabilizzati sul posto, i due 18enni sono stati trasportati in elisoccorso, uno all'ospedale San Gerardo di Monza, l'altro all'ospedale Circolo di Varese. Le condizioni dei due giovani sono gravissime e entrambi lotterebbero tra la vita e la morte. Al nosocomio brianzolo è ricoverato il 18enne residente a Vimercate, mentre a Varese il coetaneo, anche lui residente a Ronco Briantino.