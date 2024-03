Drammatico schianto a Rivolta d'Adda, perde la vita centauro di Cornate. Angelo Salvatore Maugeri aveva 46 anni: l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 23 marzo 2024.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 lungo la Strada provinciale 90 all'incrocio con la via per Casirate. Nello schianto sono rimasti coinvolti il 46enne che viaggiava in sella alla sua Kawasaki e una 19enne alla guida di una Volkswagen Polo. Secondo una prima ricostruzione pare che il 46enne fosse diretto verso Cassano quando, all'altezza dell'incrocio, ha impattato con la moto contro la ruota anteriore sinistra dell'auto. L'impatto ha sbalzato il motociclista dalla sella facendolo cadere a una decina di metri di distanza. Il 46enne è morto sul colpo. Sul posto due ambulanze in codice rosso e i carabinieri della Radiomobile di Crema. La 19enne è stata trasferita in ospedale a Treviglio in codice verde, mentre per il 46enne non è rimasto altro da fare se non constatarne il decesso.

Traffico in tilt

Lo schianto, come detto, è stato terribile e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ieri pomeriggio la Provinciale è rimasta bloccata per oltre un'ora per permettere alle Forze dell'ordine di eseguire tutti i rilievi necessari a fare chiarezza sulla dinamica dello schianto.