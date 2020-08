Drammatico scontro tra un’auto e una moto

Drammatico scontro pochi minuti fa a Cesano Maderno tra un’automobile e una moto: ferito un uomo di 32 anni

Aggiornamento delle 20.25

Le condizioni del centauro sono gravi: il 32enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Raffaele. Il sinistro, sulla cui dinamica le Forze dell’ordine stanno indagando, è successo all’incrocio con via San Luca.

Lo scontro a Cesano Maderno

L’incidente è avvenuto alle 19.30 a Cesano Maderno, in via Molino Arese, a poca distanza dalla parrocchia San Pio X. Secondo la prima ricostruzione dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza lo scontro ha riguardato i due mezzi e provocato il ferimento di un uomo di 32 anni. Le sue condizioni al momento paiono gravi, tanto che l’intervento è in codice rosse e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Desio e alla Polizia Locale di Cesano Maderno, ci sono un’ambulanza e un’automedica. La missione è ancora in corso

Seguono aggiornamenti

TORNA ALLA HOME PAGE