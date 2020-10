Drive-in a Limbiate, due ore di coda per fare il tampone FOTOGALLERY

Drive-in a Limbiate, due ore di coda per fare il tampone. Polizia Locale e Protezione civile impegnate nella gestione del flusso di auto nel parcheggio del centro sportivo di via Tolstoj

Secondo giorno di operatività del punto tamponi di Limbiate con attese di circa due ore. Il drive in è stato aperto ieri, martedì 20 ottobre, dall’Asst di Monza in accordo con il Comune, per supportare quello già attivo all’ospedale vecchio di Monza. Questa mattina, martedì 21 ottobre, chi è arrivato alle 10 è riuscito a lasciare il drive in solo alle 12, ora in cui il parcheggio era ancora pieno di auto. In attesa del tampone, studenti e personale scolastico, visto che lo spazio è dedicato proprio ai casi scolastici dei comuni della zona Nord-Ovest

Impegnate Polizia Locale e Protezione Civile

A gestire il flusso di auto in attesa ci sono gli agenti della Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile: la coda viene organizzata con un un ingresso disposto su più file, poi le auto vengono veicolate in un serpentone fino ai container del punto tamponi vero e proprio dove viene effettuata l’accettazione e il personale sanitario procede con l’esecuzione dell’esame

