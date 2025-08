Droga e coltello, denunciati due giovani

Polizia Locale

Fermati dagli agenti dopo un inseguimento a piedi: minorenne trovato con un panetto di hashish di oltre settanta grammi e un coltello a serramanico

Inseguimento a Seregno: fermati dalla Polizia Locale due giovani, uno trovato in possesso di droga e coltello.

Fermati due giovani sullo scooter

Nella mattinata di sabato 2 agosto, intorno alle 8.30, il personale del Nucleo radiomobile della Polizia Locale, durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, ha notato un ciclomotore con due soggetti a bordo transitare in via Briantina verso Carate Brianza. Alla vista della pattuglia, i due hanno assunto un atteggiamento visibilmente sospetto, apparendo agitati e intimoriti. Pochi istanti dopo, hanno repentinamente invertito la marcia: gli agenti hanno quindi deciso di procedere a un controllo.

Il tentativo di fuga dalla Polizia Locale

Intimato l’alt in via Messina, i due hanno abbandonato il ciclomotore dandosi alla fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e fermati: il conducente era un minorenne di Seregno, il passeggero - I. B. del 2006 - era maggiorenne anch’egli residente in città, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia. Condotti presso il Comando della Polizia Locale, i due sono stati identificati.

Minorenne con droga e coltello

La perquisizione personale effettuata nei confronti del minore ha portato al rinvenimento e al sequestro di un panetto di droga, in particolare hashish del peso complessivo di 73,78 grammi, un coltello a serramanico con lama di 22 centimetri intrisa della stessa sostanza stupefacente, un bilancino elettronico di precisione e otto bustine in plastica, presumibilmente destinate al confezionamento della droga.

Una denuncia a carico dei giovani

Informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, il minore è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di strumenti atti ad offendere: in seguito è stato riaffidato agli esercenti la potestà genitoriale. Il passeggero, invece, è stato deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.