Un totale di circa 55 grammi di hashish e 2,3 di marijuana trovati all’interno del locale, oltre che diversi avventori con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona, stupefacenti ed in materia di immigrazione. Queste le motivazioni che hanno spinto il Questore di Monza e Brianza a sospendere temporaneamente la licenza di un bar del Comune di Nova Milanese.

Droga e clienti con precedenti nel locale, il Questore sospende la licenza del bar

La decisione è arrivata in seguito di alcuni controlli effettuati dai Carabinieri della Stazione cittadina, risalenti allo scorso 27 marzo 2026. In quell’occasione i Militari, supportati dall’unità cinofila del Nucleo Cinofili di Casatenovo (Lecco), hanno trovato e sequestrato all’interno del bar ben 54,4 grammi di hashish e 2,3 grammi di marijuana.

Inoltre, come detto, nel corso di questo controllo e in occasione di verifiche precedenti sempre effettuate dai Carabinieri di Nova Milanese, sono stati identificati diversi avventori, gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona, stupefacenti ed in materia di immigrazione.

Il provvedimento

Per questi motivi il Questore, sottolineando come sussistano i presupposti normativi ex art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e accertati i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, nonchè l’incolumità delle persone – soprattutto giovanissimi – al fine di evitare il protrarsi delle riscontrate condizioni di pericolosità sociale, ha disposto la sospensione dell’attività con una chiusura per un totale di 7 giorni.