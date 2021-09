Droga in tasca e foglio di via: 30enne tenta di scappare in bici dai carabinieri

Un giovane residente ad Arosio è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi del foglio di via obbligatorio, dopo essere stato inseguito e fermato - ieri pomeriggio - dai militari della stazione di Giussano, in zona laghetto.

Gli atteggiamenti sospetti nel parcheggio vicino alla chiesa

I Carabinieri, nel pomeriggio di ieri primo settembre, attorno alle 14.30 circa, hanno sorpreso in via Stelvio, nei pressi del laghetto – zona nota ai militari della caserma giussanese quale area di spaccio di stupefacenti – un giovane in atteggiamenti sospetti: si trovava a bordo di una bicicletta accanto ad alcune autovetture in sosta nei pressi della chiesa parrocchiale “San Francesco”. Gli hanno intimato di fermarsi ed esibire i documenti; il 30enne però ben sapendo che con la sua presenza nel comune di Giussano stava contravvenendo al foglio di via obbligatorio, si è dato alla fuga a bordo di una bici.

Il tentativo di fuga

La fuga però è durata molto poco: è stato subito bloccato dai militari con i quali ha intrapreso una breve colluttazione. In particolare, il giovane è stato affiancato dalla gazzella dei militari mentre era nel parcheggio della chiesa: è dapprima scattato sui pedali per dirigersi verso il boschetto adiacente il laghetto per poi essere braccato da uno degli militari che è saltato fuori dall'auto e con un breve scatto a piedi ha bloccato il fuggitivo.

Hashish in tasca e foglio di via

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due dosi di hashish. Il giovane, un 30enne residente ad Arosio, celibe, disoccupato, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, era anche sottoposto al foglio di via obbligatorio dal comune di Giussano per un anno, con scadenza il 7 settembre 2021 (provvedimento a suo tempo promosso proprio dalla stazione dell’Arma locale per i vari reati di cui l’uomo si era reso protagonista).

La denuncia

E' stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) aggravata dall'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro (ex art. 61 n. 2 c.p.) e per violazione degli obblighi del foglio di via obbligatorio (art.76 co.3 dlgs. 159/11). Si è anche rifiutato di sottoporsi al test antidroga e, nella circostanza, ha ammesso di aver poco prima fumato dello stupefacente, ragion per cui è stato altresì deferito per guida sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 co. 8 C.d.s.).