Hanno mangiato biscotti all’hashish, dopodichè si sono sentiti male e hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. A Besana Brianza, oltre alle ambulanze in codice giallo, sono però arrivati anche i Carabinieri della stazione di Carate Brianza che, dopo aver individuato la persona che avrebbe fornito i biscotti, l’hanno denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Droga nei biscotti fatti in casa, due giovani in ospedale: denunciato il fornitore

Si tratta di un 21enne residente in provincia di Lecco, a Lomagna, già noto alle forze dell’Ordine che, prima dell’arrivo dei militari, si sarebbe allontanato dall’abitazione per disfarsi dei dolci restanti gettandoli in un cestino pubblico.

L’intervento dei militari, come detto, è scattato nella mattinata di lunedì 27 luglio inseguito alla richiesta inoltrata al numero di emergenza sanitaria 118 dai ragazzi a Besana Brianza, i quali avevano sollecitato i soccorsi medici a seguito dell’improvviso malore accusato da due dei giovani presenti.

Le cause dell’intossicazione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, arrivati col personale sanitario, l’intossicazione sarebbe stata provocata dall’ingestione di prodotti da forno artigianali, preparati in casa, contenenti dell’hashish. A causa dei sintomi riscontrati, due ragazzi sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale di Desio per le cure del caso, non versando però in pericolo di vita.

Il tentativo di fuga e il sequestro

I militari hanno immediatamente fatto scattare i loro accertamenti, appurando che il presunto fornitore, nell’imminenza dell’arrivo dei soccorritori e della pattuglia, si sarebbe allontanato dall’abitazione nel tentativo di eludere i controlli, gettando i dolci residui in un cestino dei rifiuti poco lontano dall’abitazione. I carabinieri sono tuttavia riusciti a individuare e recuperare il materiale abbandonato, sottoponendo a sequestro complessivamente quasi 4 etti di biscotti confezionati con la sostanza stupefacente.

Perquisizione e segnalazioni

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita dai Carabinieri nell’abitazione presunto fornitore a Lomagna, ha permesso di rinvenire e sequestrare altri 3 grammi di hashish. Così i Carabinieri hanno fatto scattare per lui la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre per gli altri ragazzi presenti nella casa di Besana sono invece stati segnalati alle Prefetture competenti quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Dell’esito delle attività operative e dei sequestri effettuati è stata inoltre informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.