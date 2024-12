Droga sequestrata in stazione a Meda

Droga sequestrata e una ventenne segnalata in Prefettura come assuntrice. E’ successo mercoledì pomeriggio, 11 dicembre 2024, alla stazione ferroviaria di Meda, nell’ambito di un servizio di controllo congiunto svolto dalle Polizie Locali di Meda e Seveso, in collaborazione con l’unità cinofila della Polizia Locale di Monza.

I cani fiutano la droga in stazione

Intorno alle 16 gli operatori hanno concentrato i controlli nella zona della stazione medese e l’infallibile fiuto di uno dei cani li ha indirizzati verso una ragazza classe 2004 di Mariano Comense. Addosso gli agenti le hanno trovato 0,23 grammi di cocaina mischiata ad hashish, come è risultato dalle verifiche effettuate con l’apposito drug screening, uno strumento che pesa la droga e indica di che tipo è.

La droga è stata sequestrata e la giovane segnalata

Gli agenti hanno provveduto al sequestro della sostanza stupefacente e hanno segnalato la giovane marianese come assuntrice alla Prefettura di Como, l’Ente competente in base al Comune di residenza.